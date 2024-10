Fonti della sede del governo smentiscono: "Menzogna, non vediamo il programma in tv, figuriamoci in anteprima"

L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai, chiede chiarezza sulla notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, secondo cui il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, nelle prossime ore potrebbe informare in anteprima Palazzo Chigi sui contenuti della puntata di Report che andrà in onda domenica sera alle 20:30 e che promette di fornire nuove rivelazioni sulla gestione del Maxxi di Roma durante la presidenza dell’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e del suo ex capo di gabinetto Francesco Spano, dimessosi proprio dopo le anticipazioni sulla puntata. “Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere. Per questa ragione, a tutele dell’autonomia e indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita di quanto riportato dai quotidiani circa l’eventualità che la puntata di Report che andrà in onda stasera sia portata in visione, dal direttore degli Approfondimenti, Corsini, a Palazzo Chigi prima della sua messa in onda. La Rai in crisi di ascolti e di risorse ha bisogno di un vertice in grado di rilanciarla e non di dirigenti che rispondano a questo o quel partito prima che ai cittadini che pagano il canone”, ha scritto in una nota l’Usigrai.

Fonti Chigi: “Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima”

“È assurdo che si sia costretti a smentire l’ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Tranquillizziamo l’Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, a Palazzo Chigi”, hanno replicato fonti di Palazzo Chigi. “Ora però – aggiungono le stesse fonti – ci aspettiamo che l’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, che crediamo abbia a cuore la credibilità della categoria, chieda conto di questa menzogna scritta da alcuni colleghi della carta stampata”.

