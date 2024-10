La quarta stagione si chiude con la protagonista chiamata a dirigere l'ufficio romano dell'azienda per cui lavora

Il presidente francese Emmanuel Macron si scaglia contro il possibile trasferimento a Roma della popolare serie Netflix ‘Emily in Paris‘. “Lotteremo duramente. E chiederemo di farla rimanere a Parigi! ‘Emily in Paris’ a Roma non ha senso“, ha detto Macron in un’intervista rilasciata a Variety. La quarta stagione della serie si chiude infatti con la protagonista chiamata a dirigere l’ufficio romano dell’agenzia di marketing e pr per cui lavora. Un possibile trasferimento che però non sembra gradito a Macron la cui moglie, Brigitte, aveva anche recitato un cameo in una puntata della serie. “Ero molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei. Penso che sia positivo per l’immagine della Francia. ‘Emily in Paris’ è molto positivo in termini di attrattiva per il Paese. Secondo me, è un’ottima iniziativa”, ha detto Macron della piccola parte interpretata dalla first lady.

Gualtieri: “Emily a Roma sta benissimo”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto così alle parole di Macron, su X: “Caro Emmanuel Macron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei”, con tanto di emoticon con l’occhiolino.

