La 'Iena' Veronica Gentili

Derby Amadeus-Affari Tuoi, Insinna sfida l'Eredità

Gli ex Rai si vestono da alfieri e tentano l’assalto al castello, lanciando frecce avvelenate per gli ascolti di Viale Mazzini. Finita l’estate, nelle fasce tv preserale e access si assisterà a delle vere battaglie per conquistare la percentuale più alta di share. Amadeus e Flavio Insinna sono pronti alla sfida. Il primo dovrebbe cominciare il 22 settembre la sua nuova avventura sul canale Nove di Discovery. Sarà un evento musicale che registrerà intorno a metà settembre con tanti cantanti che si esibiranno sul palco. E sempre domenica 22 settembre scatta la striscia in access con il suo programma ‘Chissà chi è’, il nuovo nome del format noto in Rai come ‘Soliti Ignoti’. Sarà competitor di ‘Affari tuoi’, con la nuova conduzione di Stefano De Martino che aprirà i battenti su Rai1 a partire dal prossimo 2 settembre. In una sfida di fascia che vede in lizza diversi programmi dell’approfondimento nonché ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5.

Flavio Insinna invece su La7 da lunedì 7 ottobre lancerà la sfida a ‘Reazione a catena’ e poi a ‘L’Eredità’, in un preserale che vede in lizza nella sfida degli ascolti anche Canale 5 con Gerry Scotti o Paolo Bonolis. I classici di Rai1 della stagione autunnale ‘Tale e quale show’ e ‘Ballando con le stelle’ aprono i battenti rispettivamente il 20 e il 28 settembre. Il daytime della rete ammiraglia con la stessa formazione vincente scatterà il 9 settembre: ‘Unomattina’ con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, ‘Storie italiane’ di Eleonora Daniele, ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici, ‘La volta buona’ di Caterina Balivo, ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano. Lunedì 9 settembre è anche la ripartenza per tutti i programmi quotidiani di Rai2 e Rai3, quindi fine vacanza per ‘I Fatti vostri’ con Tiberio Timperi ed Anna Falchi, ‘Ore 14’ con Milo Infante, ‘Bellamà’ di Pierluigi Diaco, ‘Agorà’ con Roberto Inciocchi, ‘Elisir’ con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, ‘Geo’ di Sveva Sagramola, ‘Il Cavallo e la torre’ di Marco Damilano. Bruno Vespa accende la telecamera il 9 e il 10 settembre, rispettivamente con ‘Cinque Minuti’ e ‘Porta a Porta’.

Da domenica 15 settembre ripartono ‘Domenica In’ con Mara Venier, ‘Da Noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini e ‘Citofonare Rai 2’ con Simona Ventura e Paola Perego. ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli l’11 settembre, ‘PresaDiretta’ di Riccardo Iacona il 1° settembre, ‘In Mezz’ora’ con Monica Maggioni il 29 settembre. Massimo Giletti in prima serata con ‘Lo stato delle cose’ dal 30 settembre su Rai 3. Scatta più tardi invece il via per ‘Report’ con Sigfrido Ranucci che partirà qualche domenica dopo il competitor Fabio Fazio che con ‘Che tempo che fa’ dovrebbe ripartire il 13 ottobre.

In casa Discovery le altre ripartenze sono: ‘Primo appuntamento’, giunto alla decima stagione, con Flavio Montrucchio il 3 settembre su Real Time. Dal 2 settembre ‘Cash or trash chi offre di più?’ con Paolo Conticini torna nell’access prime time di Nove. Il 6 settembre Benedetta Parodi su Real Time inaugura la nuova stagione di ‘Bake Off Italia’. I ‘Fratelli di Crozza’ tornano il 27 settembre sul Nove mentre su Real Time dal 2 settembre riparte ‘Casa a prima vista’.

A Mediaset le date ancora non sono ufficiali ma il 2 settembre dovrebbero ripartire ‘Mattino Cinque News’ con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ‘Pomeriggio Cinque’ della confermata Myrta Merlino, ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti, la nuova striscia quotidiana in access su Rete4 di Paolo Del Debbio, ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro. Nella prima settimana di settembre molto probabile anche la ripartenza di ‘È sempre Cartabianca’. Nella seconda settimana ‘Fuori dal Coro’, ‘Dritto e Rovescio’, ‘Quarto Grado’. ‘Forum’ di Barbara Palombelli invece tornerà il 9 settembre. La partenza di ‘Striscia La Notizia’ è prevista per il 23 settembre. Il doppio appuntamento settimanale del ‘Grande Fratello’ da lunedì 16 settembre. ‘Le Iene’ Veronica Gentili e Max Angioni che dovrebbero tornare il 29 settembre finiscono di domenica e dovranno vedersela in una supersfida negli ascolti contro Fazio, Ranucci e compagnia bella.

Su La7 il 9 settembre ripartono i programmi più seguiti: ‘L’Aria che tira’ con David Parenzo, ‘Tagadà’ con Tiziana Panella e ‘Otto e Mezzo’ con Lilli Gruber. Il 12 settembre ‘Piazza Pulita’ con Corrado Formigli, il 13 ‘Propaganda Live’ con Diego Bianchi, il 14 e 15 ‘In Altre Parole’ con Massimo Gramellini, il 16 ‘La Torre di Babele’ con Corrado Augias, il 17 settembre ‘diMartedì’ con Giovanni Floris. Mentre Aldo Cazzullo con ‘Una Giornata Particolare’ ripartirà il 9 ottobre.

