Lo ha annunciato l'ad Roberto Sergio dopo la decisione della Lega Calcio di mettere i quarti di Coppa Italia nella settimana della kermesse

Il Festival di Sanremo andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025. Lo ha annunciato l’ad della Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 a Napoli. “Abbiamo deciso di spostare di una settimana in avanti il Festival di Sanremo in accordo con il Comune di Sanremo”, ha spiegato Sergio. “Tutto questo – ha aggiunto – è dovuto a causa di un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere i quarti di Coppa Italia in contrapposizione al Festival”.

