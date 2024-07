Ranucci irritato per 'ritardo' Report che ora parte due settimane dopo l'avvio del competitor Fazio sul Nove

Sigfrido Ranucci è irritato per il ritardo della data di partenza di ‘Report’ alla domenica sera. Come risulta a LaPresse il conduttore del programma di approfondimento avrebbe voluto partire la settimana prima dell’avvio di ‘Che Tempo che fa’ sul Nove, competitor agguerrito nella sfida degli ascolti, e invece a causa delle esigenze di Massimo Giletti – che ha chiesto e ottenuto il lunedì per il suo nuovo format – ‘Presa diretta’ andrà per tutte le 8 puntate alla domenica sera e non potrà sconfinare al lunedì come lo scorso anno quando si è alternato con ‘FarWest’ di Salvo Sottile. Altro conduttore, quest’ultimo, che non ha digerito bene lo spostamento dal lunedì al venerdì, dove ora dovrà vedersela con il suo ex programma ‘Quarto Grado’.

In pratica Ranucci partirà due settimane dopo l’avvio di Fazio e non una settimana prima come avrebbe gradito. Il conduttore di Report pochi giorni fa ha fatto sapere che non andrà alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli chiedendo più rispetto per il suo programma.

