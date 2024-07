Bianca Berlinguer

A Del Debbio e Giordano 'Stasera Italia'. Bianca martedì e domenica in prima serata. Arriva 'la Talpa' Diletta Leotta. Ci sono Bocelli e Vasco

Mediaset punta ancora sui reality e l’intrattenimento su Canale 5, dove troverà spazio anche la fiction, mentre Rete4 si conferma la rete dell’informazione e Italia 1 quella della sperimentazione che strizza l’occhio a un pubblico più giovane. In autunno su Canale 5 andranno in onda due, forse tre, serate speciali ‘Amici-Verissimo’. Maria De Filippi e Silvia Toffanin celebreranno gli artisti nati e cresciuti ad Amici. “Amici non è più soltanto un prodotto televisivo di successo, ma ha tirato fuori i più grandi artisti della musica italiana oggi”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Da Elodie a Emma, da Annalisa a Irama, fino ai The Kolors e Angelina Mango solo per citarne alcuni. Il programma è un progetto Fascino in collaborazione con Verissimo. “Nasce da una idea mia e di Maria, ci stiamo ancora lavorando. Ci saranno immagino parti più di spettacolo, altre di racconto. Sarà prodotto a Roma’, ha aggiunto l’ad.

Confermati Daytime, reality e format della De Filippi

Da ‘Amici’ a ‘Pomeriggio 5’ con alla conduzione ancora Myrta Merlino fino a ‘Striscia’. Per quanto riguarda i reality confermati ‘Temptation Island’ nella versione autunnale, ‘Tu si que vales’, ‘Amici il serale’, ‘C’è Posta per te’ e la versione estiva di ‘Temptation’. Tutto sempre grazie a Maria De Filippi. Confermati anche il ‘Grande Fratello’, ‘l’Isola dei Famosi’, ‘Io Canto’, ‘Zelig’ e torna il ‘Milionario’ in prime time con la formula a torneo. Confermati i comici Pio e Amedeo con 4 serate nella primavera 2025 e 2026, oltre a nuovi progetti.

Arriva ‘La Talpa’ Diletta Leotta

L’altra novità nel prime time di Canale 5 è ‘The ultimate entertainer’, in cui si sfideranno artisti di vario genere. Cast e conduzione ancora da definire. Tra le novità c’è il ritorno de ‘La Talpa’ in una versione ‘Vip’ con la conduzione di Diletta Leotta. Sarà una edizione innovativa e sperimentale, verrà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5.

La fiction è made in Italy

Per quanto riguarda la fiction italiana, le grande novità sono ‘I Fratelli Corsaro’ con Beppe Fiorello e il reboot dei ‘Cesaroni’. Tra gli altri titoli ‘La regola del gioco’ con Alessandra Mastronardi, ‘Alex Bravo’ con Marco Bocci, ‘Le onde del passato’ con Anna Valle, ‘Tutto quello che ho’ con Vanessa Incontrada.

Grande spazio alla musica nella prima serata di Canale 5

In autunno tra ottobre e novembre ci sarà Andrea Bocelli (accompagnato da Michelle Hunziker) in un programma che celebra i suoi 30 anni di carriera. Grande attesa per Vasco Rossi, Mediaset ha registrato i concerti di San Siro per uno show in cui il rocker sarà intervistato da Claudio Amendola. Spazio anche ai Pooh (sempre con la Hunziker) a settembre, mentre sarà trasmesso anche il concerto all’Arena di Verona di Annalisa con grandi ospiti. Rinnovato anche il rapporto con il Volo, che per altri 2 anni saranno su Mediaset per una serie di serate nella primavera del 2025 e nel 2026. Infine ci sarà un evento con Laura Pausini, una sorta di docu-serie proposta prima su Infinity per approdare in primavera su Canale 5. Un racconto inedito della superstar del pop, con le immagini più belle del suo ultimo tour internazionale e Pausini che racconterà se stessa e le persone che lavorano con lei.

Rete 4 si conferma la rete dell’informazione 7 giorni su 7

Da settembre nella fascia access Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer, che invece oltre alla serata del martedì farà una seconda trasmissione la domenica sera. “Su Bianca Berlinguer non è affatto una bocciatura, Paolo Del Debbio e Mario Giordano in passato avevano già fatto la fascia access così come in passato c’erano stati Nicola Porro e Barbara Palombelli. Gli ascolti ottenuti dalla Berlinguer nella fascia più complicata è un risultato ottimo ed è stata apprezzata anche dagli investitori pubblicitari”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi.

Capitolo Sanremo, controprogrammazione e Coppa Italia

L’ad di Mediaset ha precisato che “noi non contro-programmiamo, decideremo in base al mercato facendo la tv commerciale. Poi bisogna vedere come finisce la questione della Coppa Italia, ma è una cosa che ci vede spettatori perché i calendari li decide la Lega e questo è fuori di dubbio. A noi non cambia che le partite siano o non siano nella settimana di Sanremo. Certo non è accettabile che siano alle 18, perché vorrebbe dire un calo di ascolti”, ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi. La fase autunnale delle partite sarà su Italia 1, mentre la fase primaverile con le partite più importanti sarà su Canale 5.

Più concorrenza con Discovery

E a proposito di concorrenza, sulla ‘campagna acquisti’ di Discovery il numero 1 di Mediaset ha detto: “Che una grande multinazionale viene in Italia e investe sulla tv generalista vuol dire che il nostro core business è vivo e competitivo. Avremo sicuramente una concorrenza in più, ma la nostra massa critica ci porterà a resistere molto bene. Loro hanno fatto le scelte più furbe, prendendo solo volti già noti e formati che fanno parte delle abitudini televisive degli italiani. La mia però non è una critica, perché la tv è soprattutto abitudine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata