Dopo sospensione di 6 giorni decisa dalla Rai nei confronti della conduttrice

Giorni tormentati per la Rai. Domani il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso riguardante le candidature per il cda di Viale Mazzini, nel mirino la procedura di nomina che violerebbe il Media freedom act europeo. Non solo, se il ricorso dovesse essere accolto si rischia il congelamento delle nomine Rai per il nuovo cda. Ma tanto per non annoiarsi ecco che divampa il fuoco sul caso Bortone-Scurati. Alla conduttrice sono stati decretati sei giorni di sospensione. A quanto si apprende da fonti Rai vicine al settimo piano di Viale Mazzini, i 6 giorni di sospensione – a seguito del procedimento disciplinare aperto per il caso Scurati – sarebbero stati decisi a causa della pubblicazione di un post su vicende interne all’azienda in violazione delle norme aziendali e senza aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione necessaria.

Le reazioni di Usigrai e Bria

Il provvedimento ha scatenato anche l’Esecutivo Usigrai che in una nota definisce la decisione Rai “una sanzione inaccettabile: su Serena Bortone si sta consumando la ritorsione di chi è più preoccupato di fargliela pagare che di capire cosa sia veramente successo nella vicenda del contratto negato per il monologo in tv di Antonio Scurati. Si scarica su una collega competente ed equilibrata, interna Rai, il malfunzionamento e l’assenza di una catena di comando aziendale”. La consigliera Francesca Bria in un tweet ha scritto: “Questa Rai punisce l’informazione libera e umilia l’autonomia e l’indipendenza dei giornalisti”.

Bortone potrebbe non accettare nuovo programma

Il programma ‘Chesarà…’ è stato cancellato dai palinsesti autunnali. La motivazione ufficiale fa riferimento agli ascolti non ritenuti soddisfacenti dai responsabili. A Serena Bortone, dipendente interna della Rai e non conduttrice esterna, è stato proposto un nuovo programma di competenza del daytime, non di attualità ma di cultura, in onda sempre su Rai3, ma in seconda serata. Un programma che non è detto convinca del tutto Bortone ad accettare la conduzione.

