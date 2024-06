Massimo Giletti

Giletti, Morgan e 'L'Amica geniale' nei nuovi palinsesti autunnali. Bortone al sabato con nuovo programma

Le bozze dei palinsesti autunnali delle reti generaliste Rai sono arrivate sul tavolo del cda di viale Mazzini per essere visionate dai consiglieri. Ufficialmente verranno presentati il 19 luglio a Napoli. Per quanto riguarda Rai1 oltre ai riconfermatissimi ‘Tale e Quale Show’, ‘Ballando con le Stelle’ e ‘Stanotte a’ con Alberto Angela, c’è da segnalare la mini serie dedicata a Mike Bongiorno dal titolo ‘Mike la voce degli italiani’; tra le serie invece torna con la nuova stagione ‘L’Amica geniale’, c’è ‘Libera’ con Lunetta Savino, una nuova storia ambientata a Trieste, c’è ‘Don Matteo 14’. Rai1 manderà in onda anche la Nation League di calcio. La Rai ha pure i diritti dell’Atp Final e della Coppa Davis, incontri di tennis destinati però a Rai2. Sulla seconda rete andranno anche ‘L’Altra Italia’ con la “Iena” Antonino Monteleone, ‘Belve’ straconfermato, ‘La Fisica dell’amore’ con Vincenzo Schettini e in seconda serata al venerdì ‘Tango’ di Luisella Costamagna. Al mattino nello “spazio Fiorello” ci sarà ‘Binario2’, il nuovo mattin show condotto da Andrea Perroni con Carolina Di Domenico. Su Rai3 il lunedì torna Massimo Giletti con un nuovo programma, al martedì serata al femminile con ‘Amore Criminale’ con Veronica Pivetti, ‘Le ragazze’ e ‘A casa di Maria’ il nuovo progetto con Maria Latella, che però non ha ancora firmato il nuovo contratto con la Rai. In fascia access c’è il seriale di Morgan con ‘In arte Morgan’. La domenica in seconda serata esordio per ‘Magistrati’, mentre al sabato c’è il programma daytime di Serena Bortone dedicato alla cultura. Mentre il venerdì pomeriggio va in onda ‘Petrolio’ a cui è stato garantito, a titolo di compensazione, qualche speciale in prima e seconda serata. Riconfermato Federico Ruffo con ‘Mi Manda Raitre’. Sempre la terza rete avrà i documentari dedicati ai big dello spettacolo e dello sport al sabato in prima serata e film di registi come Bellocchio, Virzì e Moretti.

