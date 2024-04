Succede al dimissionario Andrea Imperiali di Francavilla, in carica dal febbraio 2016. Nominati anche i componenti del CdA

L’assemblea dei Soci di Auditel, riunita oggi, ha eletto Lorenzo Sassoli de Bianchi nuovo Presidente della Società. Succede al dimissionario Andrea Imperiali di Francavilla, in carica dal febbraio 2016.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi nel 1952, fondatore e Presidente di Valsoia, azienda leader nell’alimentazione salutistica, neuropsichiatra per formazione, si occupa attivamente dell’impresa oltre che di arte contemporanea. Ha presieduto, nel tempo, diverse istituzioni museali: MAMbo, Museo Morandi, e oggi ICA Milano, di cui è co-fondatore. Ha all’attivo numerose pubblicazioni sull’arte moderna e contemporanea, e quattro romanzi, l’ultimo “Evangelina” uscito nel 2024 per Sperling & Kupfer.Cavaliere del Lavoro, Sassoli de Bianchi è Presidente di UPA (Utenti Pubblicità Associati) dal giugno 2007.

“Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno espresso. Mi impegnerò perché Auditel sia sempre più innovativa e trasparente al servizio del sistema della comunicazione, del broadcasting, degli investitori pubblicitari e delle agenzie media. La collaborazione con le altre società di misurazione (Audicom, Audiradio, Audioutdoor e Audimovie), il costante dialogo con l’Agcom e la sua attenta vigilanza, saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo di costruire un sistema coordinato di ricerche che soddisfi la vitale esigenza di misurazioni crossmediali. Nell’assumere questo incarico desidero ringraziare 2 particolarmente Andrea Imperiali di Francavilla che nei suoi tre mandati, dimostrando qualità umane e professionali non comuni, ha impresso ad Auditel una forte spinta innovativa, rafforzandone il ruolo di presidio autorevole a tutela del mercato” ha dichiarato Sassoli de Bianchi.

L’assemblea dei Soci ha anche provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026. Oltre al Presidente, sono: Alessandro Araimo, Michele Bauli, Massimo Beduschi, Corrado Bianchi, Matteo Cardani, Stefano Coletta, Alberto Coperchini, Mariano Di Benedetto, Federico di Chio, Davide Di Gregorio, Uberto Fornara, Antonio Funiciello, Marco Girelli, Maurizio Giunco, Giuseppe Lavazza, Roberta Lucca, Paola Marchesini, Giovanni Modina, Paolo Nanni, Debora Paglieri, Raffaele Pastore, Marzio Perrelli, Lorenza Pigozzi, Cinzia Pistolesi, Carlo Alberto Preve, Stefano Sala, Andrea Giuseppe Renato Sinisi, Paolo Stucchi, Gian Paolo Tagliavia.L’assemblea ha nominato, inoltre, i componenti del Collegio sindacale. Sono sindaci effettivi: Claudio Santambrogio (Presidente), Stefano Vittadini, Giuseppe Modaffari. Sono sindaci supplenti: Michela Mazzoleni, Giovanni Pietramala.

Ascolti, vola Milo Infante: per alcuni minuti Rai 2 supera Rai 1

Volano gli ascolti di Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2. Nella fascia ‘Day Time’ infatti, la trasmissione di cronaca supera i picchi di share della presentazione de ‘La Volta Buona’ di Caterina Balivo in onda su Rai 1 (1.395 spettatori di media e 11.59% share). E’ accaduto poco dopo le 14 quando la trasmissione di Infante (1.079 spettatori e 9.43% share netto) ha registrato picchi dal 10.1 al 10.6% di share.

