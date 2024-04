Foto di archivio

Giovedì 18 aprile il quarto appuntamento con il programma di Canale 5

Giovedì 18 aprile, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi’, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera due nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e, per potersi aggiungere al gruppo dei naufraghi, dovranno affrontare una missione segreta. Riusciranno a superarla? Nel corso della puntata spazio alla cerimonia della Salvacion: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. I due naufraghi meno votati si sfideranno in un duello che determinerà chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata. La regia è affidata a Roberto Cenci.

