L'azienda di Cologno Monzese smentisce le voci di una possibile contrattazione

Il Festival di Sanremo sulle reti Mediaset? Fonti di Cologno Monzese smentiscono. “Nessuna trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset nè presente nè futura”. Lo apprende LaPresse in merito alla notizia che sta circolando in rete di una contrattazione in corso con il conduttore Rai.

