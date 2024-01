Lo ha annunciato la sua agente Jennifer Allen. Il cantante e attore messicano è deceduto a causa di un cancro all'appendice

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morto all’età di 42 anni a causa di un cancro all’appendice Adan Canto, cantante e attore messicano noto per il suo ruolo in ‘X-Men: Giorni di un futuro passato’ e ‘Agent Game’. Lo ha annunciato la sua agente Jennifer Allen.

Nato in Messico e cresciuto in Texas, Canto aveva mosso i primi passi a 16 anni, quando lasciò Città del Messico per lavorare come musicista. Da attore ha debuttato nella serie messicana del 2009 ‘Estado de Gracia’, mentre in America ha esordito più tardi, nel 2013, nelle serie Fox con Kevin Bacon ‘The Following‘. A livello seriale ha ricoperto ruoli importanti in ‘Designated Survivor‘ (il vicepresidente eletto Aaron Shore) e in ‘Narcos’ (il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla). Al momento della sua morte Canto faceva parte del cast della serie Fox ‘The Cleaning Lady‘: sono in corso le riprese della terza stagione a cui comunque l’attore aveva già rinunciato per problemi di salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata