I fatti risalgono all'11 dicembre, quando l'inviato stava realizzando un'inchiesta sullo spaccio nel quartiere partenopeo

L’11 dicembre l’inviato di ‘Striscia la notizia‘ Vittorio Brumotti è stato protagonista di una violenta aggressione durante la realizzazione di un’inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli di Napoli, si legge in una nota di Striscia: “Eravamo lì per documentare lo spaccio, poco distante da dove due mesi fa abbiamo denunciato l’altare votivo che celebrava la criminalità, rimosso grazie a Striscia. Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi“, racconta Brumotti. “Ho rischiato il linciaggio. Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei Carabinieri, che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto”, conclude l’inviato.

“Sei uno sporco infame. Un uomo di merda! Devi camminare tutta la vita con la paura. Non puoi più camminare libero!”. Sono alcune delle minacce ricevute da Brumotti, che verranno mostrate questa sera, 15 dicembre, nella puntata di ‘Striscia’. “Ti uccido proprio. Ma non come i palermitani che ti danno le botte e non ti fanno niente. Io ti squaglio nell’acido”, ha inveito un uomo contro Brumotti. E un altro, davanti ai Carabinieri, ha urlato: “Io ti stacco la testa davanti alle forze dell’ordine. Non ho nulla da perdere”. L’inviato è riuscito ad allontanarsi dal quartiere solo grazie all’intervento dei Carabinieri che lo hanno scortato in auto. ‘Striscia la notizia’ va in onda alle 20:35 su Canale 5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata