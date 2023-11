La nota giornalista affiancherà Clemente Mimun

Nuove nomine al Tg5. Dopo la promozione a vice direttore operativo di Alfredo Vaccarella scattano altre nomine e incarichi. Secondo quanto apprende LaPresse, Cesara Buonamici all’età di 66 anni, dopo l’esperienza al Grande Fratello, diventa direttore ad personam del telegiornale di Canale5: affiancherà Clemente Mimun. Claudio Fico è il nuovo vicedirettore vicario ed Elena Guarnieri diventa vicedirettrice ad personam della redazione milanese. Per i prossimi anni il direttore del Tg5 Clemente Mimun, a quanto apprende LaPresse, starebbe mettendo a punto un profondo piano di organizzazione che prevede l’innesto di giornalisti senior di grande esperienza ma soprattutto di molti giovani per una sempre maggiore attenzione a temi come l’intelligenza artificiale, il web, i rischi crescenti di fake news e l’ambiente.

