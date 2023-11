Secondo quanto apprende LaPresse, la decisione sul conduttore del programma verrà presa nei prossimi giorni

Pino Insegno sarebbe definitivamente fuori dalla conduzione de ‘L’Eredità’, secondo quanto apprende LaPresse. Dopo l’accordo raggiunto oggi con la casa produttrice del game show Banijay Italia, l’azienda avrebbe deciso di non affidare al conduttore del ‘Mercante in Fiera’ anche ‘L’Eredità’ che riparte nel prossimo gennaio. Chi sarà il conduttore del famoso programma verrà deciso nei prossimi giorni. In pole resta il ritorno di Flavio Insinna ma non è escluso un nuovo nome a sorpresa.

