Lo scoop di Fiorello nella nuova puntata di ‘Viva Rai2’ di questa mattina: Sanremo 2025 potrebbe non essere presentato da un ‘personaggio Rai’. “Nel 2025 hanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico, ma da quello che so le idee sono altre”, ha rivelato lo showman, aggiungendo: “Non sarà un personaggio Rai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno”. A quel punto, è intervenuto Fabrizio Biggio domandando: “Non hai detto Canale 5!“. E Fiorello ha risposto: “Signori non ho detto niente, ma chi ha orecchie per intendere, intenda”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata