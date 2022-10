Il programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino va in onda su La7

Doppio appuntamento per questo weekend con ‘’Like Tutto ciò che piace’’ domenica 9 ottobre alle 12:50 su La7. Tanti i temi al centro della puntata del magazine prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino, a partire dalle sfilate della Milano Fashion Week con le grandi maison protagoniste indiscusse. Si parte con l’inconfondibile e biondissima Kim Kardashian per Domenico Dolce e Stefano Gabbana fino a Gigi Hadid che ha sfilato per Versace, in un’atmosfera gotica, alla luce di candele nere riflesse dalle installazioni in vetro trasparente. Punk o poesia come quella portata in passerella da Miuccia Prada e Raf Simmons con la fragilità di abiti che sembrano quasi graffiati. Eleganza di rigore invece da Max Mara che firma una delle collezioni più applaudite dell’edizione milanese e Brunello Cucinelli, un vero patrimonio dell’alto artigianato del nostro Bel Paese.

Like ha seguito anche la Parigi Fashion Week con la sfilata di Dior della Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della Maison. La sfilata di pret a porter per la prossima estate è una sintesi composita delle tematiche a lei care, espresse da grandi lavorazioni di abiti in rafia incrostati di fiori, tessuti stampati con la mappa della città più familiare a Christian Dior. Da Schiaparelli, Daniel Roseberry è sempre più bravo a tradurre il linguaggio della couture nell’alfabeto del pret a porter. Tra sartorialità e graffi surreali proprio come piaceva alla fondatrice, Elsa.

Si conclude con la mostra appena inaugurata a Milano, a Palazzo Reale di Max Ernst, pittore, scultore e poeta. Alla mostra milanese, un percorso diviso in 4 grandi periodi che svelano un’incredibile varietà di lavori, stili e tecniche di cui Ernst fu lo scopritore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata