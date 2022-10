L'ad della Rai a Bari, durante la sua visita al murales dell'artista Geometric Bang

“Sono molto contento della scelta di Bari, avremo qui a Bari 31 emittenti da tutto il mondo che presenteranno il meglio della produzione televisiva in concorso, quest’anno sul grande tema della sostenibilità”. Lo ha detto l’ad della Rai, Carlo Fuortes, a margine del Prix Italia, organizzato dalla Rai a Bari, durante la sua visita al murales dell’artista Geometric Bang, commissionato in occasione del Prix e realizzato al terminal crociere del porto del capoluogo pugliese. Al centro del Prix, dal titolo ‘Sustainable Me’, il tema della sostenibilità: “Le emittenti radiotelevisive – ha detto Fuortes al termine del cda che si è riunito proprio a Bari – su questo tema hanno un compito fondamentale, che è quello di comunicare e diffondere i grandi problemi della sostenibilità. In particolare la sostenibilità ambientale, i problemi legati all’inquinamento, i problemi legati all’economia circolare. Sono infinite le motivazioni per cui si deve parlare di sostenibilità. Anche la sostenibilità sociale, la sostenibilità è il mondo che cambia, con tutti questi problemi è veramente un argomento di straordinaria attualità. E le emittenti radiotelevisive hanno un grande compito, quello di parlare di questo tema a tutta la collettività”.

“La presenza della Rai sui territori è veramente un elemento di straordinaria importanza. La Rai ha 24 sedi nei territori italiani, è una presenza capillare, molto importante perché consente alla Rai di essere presente sui territori. Un aspetto che nella pandemia ha avuto un ruolo straordinario, la possibilità di rappresentare quali erano veramente i problemi della nostra collettività. Da questo punto di vista il piano industriale dei prossimi anni prevede un grande investimento sui territori e sulle Rai regionali” ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata