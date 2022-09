Il magazine che anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e rubriche imperdibili

Sabato 1 ottobre alle 12:50 su La7 nuovo appuntamento con ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Tanti i temi al centro della puntata a partire dalle sfilate di Milano Collezioni dedicate alla prossima primavera-estate. La sfilata di Giorgio Armani lascia il segno per l’eleganza della sua collezione e per la presenza di celebrità hollywoodiane. Gucci, con Alessandro Michele, osa di più. Al centro della sfilata emerge il tema del doppio, importante il binomio tra potere e identità. Le veterane delle sfilate, Carla Bruni e Naomi Campbell, fanno da testimonial per Tod’s all’Hangar Bicocca. Walter Chiapponi con “Aria d’Italia” celebra l’importanza del Made in Italy. Si chiude in bellezza con Moncler: piazza Duomo ospita 1952 ballerini che regalano uno show a cielo aperto.

Ana De Armas è la donna su cui Hollywood – e gli Oscar 2023 – puntano. Oggi è Marylin Monroe in Blonde, presentato al Festival di Venezia: un film che narra la storia e i tormenti di una donna dalla personalità sofferente che si nasconde dietro la sua allegria e seduzione.

Il caffè in Italia è un rito quasi sacro che ci accompagna per tutta la giornata. L’Espresso è così unico perchè rispetta regole precise nella sua preparazione, soprattutto a partire dalla macinazione: quasi la metà degli aromi si disperdono nell’aria già nei primi minuti.

Durante il weekend scorso è stata presentata la quinta edizione del Festival dello Sport a Trento. Tante le medaglie azzurre presenti: da Baldassarri a Raffaelli, da Marcell Jacobs a i neo-campioni del mondo del volley maschile guidati da Ferdinando de Giorgi.

