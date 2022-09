Il magazine prodotto da LaPresse che anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle

Sabato 24 settembre alle 12:50 su La7 nuovo appuntamento con “Like Tutto ciò che piace“, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. Il programma è prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino.

Tanti i temi al centro della puntata a partire dalla sfilata per la nuova collezione spring-summer 2023 di Laura Biagiotti in piazza del Campidoglio a Roma, in una fantastica notte di fine estate. È forte il legame che unisce moda, sport, mecenatismo, nel segno di una Grande Bellezza e della città da sempre cara al gruppo di moda internazionale, che dopo gli Open di Italia si prepara ad ospitare, nel suo Marco Simone Club, la Ryder Club, il più importante evento di golf al mondo, nella Capitale nel 2023.

Like è entrato nel grande parco tematico di Fico, a Bologna dove per l’occasione la raccolta dell’uva e la pigiatura sono riservate ai bambini. Un’opportunità per vivere l’emozione di un gesto antico, nella modernità di una struttura dedicata al cibo, che offre per tutto il mese anche corsi di vino e la possibilità unica di una cena in vigna, mentre proprio oggi, con la Festa della Vendemmia, il parco si trasforma in una cantina a perdita d’occhio.

Si conclude con un’intervista ad Enrico Preziosi, presidente di Giochi Preziosi che con il suo ‘’mondo dei giochi’’ ha da sempre quella capacità trasversale di unire più generazioni, in una parentesi di divertimento, spesso e molte volte anche istruttivo.

