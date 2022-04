La puntata sarà dedicata interamente allo skincare

Domani, sabato 2 aprile, alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

La puntata di domani sarà dedicata interamente allo skincare, grazie alla collaborazione con il prestigioso brand Shiseido che quest’anno festeggia 150 anni d’innovazione cosmetica.

Il noto brand nipponico metterà a disposizione la propria esperienza rispondendo alle domande sulle più recenti conquiste della scienza cosmetica.

Barbara Pedrotti, conduttrice della puntata, ospiterà in studio Nathalie Broussard, direttore della Comunicazione Scientifica, e Chantal Sciuto, medico chirurgo, specialista in dermatologia e medicina anti-aging.

Attraverso servizi, dibattiti e ospiti in studio, si racconteranno gli ultimi traguardi dell’innovazione cosmetica, le tecnologie più all’avanguardia, le nuove frontiere della skincare e la crescente attenzione alla sostenibilità. Un programma che mira a rispondere agli innumerevoli quesiti delle consumatrici di bellezza.

