Questa settimana si parlerà di ospitalità con 'Casa Veronelli' ma anche di cinema, con un servizio dedicato a Lady Gaga, e tv con il discusso documentario 'Windsor' sulla casa reale britannica

Sabato 4 dicembre alle 12.50 su La7 torna ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Questa settimana scopriremo il “sapore” dell’ospitalità di Casa Veronelli dove la proprietaria ha creato un nuovo modello di accoglienza. Cinema e Tv saranno poi protagonisti di due servizi uno dedicato a Lady Gaga e l’altro al documentario che ha fatto scalpore in Inghilterra, Windsor, sulla casata reale più chiacchierata al mondo.

Mariachiara Veronelli, in un’intervista, racconta come ha trasformato la casa a Milano nella quale è cresciuta e le atmosfere che ha vissuto da bambina in un nuovo modello di accoglienza: il social eating. Uno spazio dove convivono socialità, cultura del buon cibo, ereditata dal prezioso ricettario lasciato da nonna Margherita.

A seguire un servizio su Lady Gaga in occasione dell’uscita nelle sale di House of Gucci. La storia di una donna dotata dell’innata capacità di attirare su di sé i riflettori e il pubblico.

Infine, la seconda parte del documentario, andata in onda sulla BBC, che ha gettato nuove ombre sulla casa reale inglese: i Windsor. Particolare attenzione è dedicata al rapporto fra i due fratelli, l’impeccabile erede al trono William e l’instabile Henry mentre, sul fronte femminile, viene sottolineata la gelosia di Kate per Meghan, apparsa come ospite con il marito a una serata di gala a New York nonché il ritorno alla vita pubblica di sua Maestà la Regina che ha rassicurato il suo popolo sulla stabilità della corona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata