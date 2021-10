Si parlerà dei dolori della colonna cervicale e di Long Covid

Nuovo appuntamento con Check-Up, il programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini. Nella quinta puntata, in onda sabato 23 ottobre alle 11.15, interverrà la cantante Orietta Berti, che racconterà come si prende cura della propria salute.

Si parlerà dei dolori della colonna cervicale, con il Professor Roberto Bassani, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale II all’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Il tratto cervicale è la parte più delicata della colonna vertebrale, a causa della caratteristica mobilità che la contraddistingue. Infatti sostiene e stabilizza il cranio, e nello stesso tempo protegge le strutture che passano attraverso di esso, come il midollo spinale, le radici nervose e l’arteria vertebrale. L’estrema delicatezza di questo tratto è provata dal fatto che lesioni a carico di questa area possono comportare addirittura tetraplegia (paralisi dei quattro arti) e, se la lesione avviene a livello della prima o la seconda vertebra, perfino la morte dell’individuo. In collegamento dalla sala operatoria verrà mostrato un intervento per la stabilizzazione della colonna che ha subito una grave deformazione, patologia fortemente invalidante per il paziente. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Bassani mostrerà le principali fasi dell’atto chirurgico.

Altro tema della puntata sarà il cosiddetto Long Covid, e se ne parlerà con il professor Luca Richeldi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma.

Come di consueto nella trasmissione, non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, un nutrizionista fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in puntata.

