Il programma è prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino

Domani, sabato 9 ottobre, alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. In questa puntata torna l’alta moda con la Milano Fashion Week e la Parigi Fashion Week. Ingegno e creatività dell’oreficeria made in Italy sono protagoniste del servizio su Vhernier, mentre tecnologia avanzata nel rispetto dell’ambiente è la nuova frontiera di Costa Crociere.

In apertura la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni dei grandi stilisti. In passerella Dolce e Gabbana porta in scena uno show che racconta la storia della maison. In Casa Gucci torna il vintage con Gucci Vault, il concept store online, dove insieme a proposte di giovani designer emergenti si trovano capi e oggetti del passato personalizzati dal direttore creativo. Moncler presenta Mondo Genius progetto che conta 30 piattaforme coinvolte e undici designer in diretta da Milano e in contemporanea a New York, Tokyo, Shanghai e Seoul. Pomellato festeggia i vent’anni di Nudo, l’anello dalle coloratissime pietre, mentre Ermanno Scervino unisce passato, presente e futuro nel racconto dell’identità del brand. Collezioni nuove e uniche arrivano anche alla Parigi Fashion Week. Qui Dior mostra la nuova linea di prêt-à-porter ispirata dalla vita, dal colore, della pop art e dalla musica, Yves Saint Laurent allestisce una scenografia maestosa per comunicare la ripartenza. Hermes vola all’aeroporto di Le Burget con le esclusive creazioni in pelle realizzate dalla stilista, Nadege Vanhee-Cybulsky e, infine, Valentino sfila al Carreu du Temple, storico mercato di metà ‘800 nel quartiere del Marais, il più alla moda di Parigi, in un evento aperto al pubblico.A seguire l’alta gioielleria tutta italiana, con Vhernier, esempio di sperimentazione, ricerca e creatività con stili nuovi e unici.In chiusura tecnologia e innovazione con Costa Crociere dove il confort raggiunge la sostenibilità ad impatto zero.

