Su La7 la nuova puntata: Giorgia compie 50anni, Viviene Westwood e le sue lotte, focus sulla moda sostenibile

Sabato 24 aprile alle 12.50 su La7 torna ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. In apertura la cantante, musicista, produttrice discografica Giorgia – una delle voci più belle della musica italiana – compie 50 anni e festeggia con la copertina di F.

Nel corso della puntata Vivienne Westwood e le sue lotte ambientaliste e la sua rivoluzione sempre rinnovata nella moda mondiale. La stilista britannica compie 80 anni e resta fedele a sé stessa nel segno di un nuovo attivismo, contro il razzismo, l’omofobia e il commercio delle armi. In conclusione, focus sulla mobilità sostenibile, performance e arte che si fondono in occasione della Interni Designer’s Week. Nel cuore verde di Milano, l’installazione United for Progress di Mario Cucinella Architets, ospita il debutto mondiale di Audi Q4 e tron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata