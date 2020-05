Musica, morto Little Richard: uno dei fondatori del Rock and Roll

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - Little Richard, uno dei fondatori del Rock and Roll, è morto a 87 anni. Lo riferisce Rolling Stones citando il figlio del musicista, Danny Penniman. La causa della morte non è stata precisata. A partire da 'Tutti Frutti' nel 1956, Little Richard è stato protagonista con una serie di successi inarrestabili, 'Long Tall Sally' e 'Rip It Up' nello stesso anno, 'Lucille' nel 1957 e 'Good Golly Miss Molly' nel 1958.

