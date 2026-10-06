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martedì 6 ottobre 2026

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Ornella Vanoni, venerdì esce l’inedito ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani

Ornella Vanoni, venerdì esce l’inedito ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani
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E’ il primo dei due brani non ancora pubblicati che fanno parte del nuovo album della cantante

È ‘Viva la vita’ la prima delle due registrazioni inedite di ‘Vivere il mio concerto più bello!’, il nuovo album di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni il 21 novembre 2025, in uscita il 13 novembre per BMG. Il singolo è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 9 ottobre. La storia di “Viva la vita” è legata fin dall’inizio a Ornella Vanoni. Subito dopo aver scritto il brano, Francesco Gabbani aveva voluto farlo ascoltare a Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l’idea di presentarlo al Festival di Sanremo. Ornella ne rimase colpita e fu proprio lei a incoraggiarlo a portarlo sul palco dell’Ariston, dove Francesco lo presentò in gara nel 2025.

Ornella Vanoni, venerdì esce l’inedito ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani

Nell’album 31 brani e collaborazioni Calcutta, Colapesce ed Elisa

Questa nuova versione di “Viva la vita” è una delle ultime due registrazioni in studio di Ornella, realizzate durante le prime fasi di lavorazione del nuovo progetto discografico che l’artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest’anno. Un nuovo, emozionante capitolo del percorso condiviso da Ornella e Francesco, che affida ancora una volta alla musica il racconto del loro legame. ‘Vvere il mio concerto più bello!’ racchiude 31 canzoni e vanta al suo interno due speciali inediti e 29 brani. “Viva la vita” è la prima delle due registrazioni inedite a essere svelata, all’interno di un progetto ricco di collaborazioni. Il disco coinvolge diversi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo.

L’album sarà disponibile in due formati fisici

L’album sarà disponibile in due formati fisici, entrambi in Collector’s Edition: Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 GIRI): contiene 3 vinili con le 29 canzoni live e un 45 giri speciale con i due brani inediti, accompagnato da un maxi booklet di 32 pagine ricco di immagini con tutti gli ospiti e una dedica speciale che ciascuno di loro ha voluto rivolgere a Ornella. Doppio CD Maxi: formato speciale con booklet di 32 pagine (con foto esclusive e dediche), contenente il CD 1 con il primo dei due inediti e 14 tracce dal vivo, e il CD 2 con il secondo inedito e altre 15 esibizioni live.

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