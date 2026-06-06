Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino in onda dal 16 al 20 febbraio

Arriva l’ufficialità. Con un breve video sui social, la Rai e Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, hanno annunciato le date della nuova edizione della kermesse canora.

L’Ariston riaprirà i battenti dal 16 al 20 febbraio 2027. Insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, De Martino, che sarà anche direttore artistico, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.

Le novità della prossima edizione

Secondo quanto apprende LaPresse, le cover sarebbero anticipate alla terza serata (e non più alla quarta come in passato), con la novità della serata Eurovision che si dovrebbe svolgere alla quarta e penultima serata e che decreterà il partecipante per l’Italia alla kermesse continentale.