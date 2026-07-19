Fanatics Fest, Justin Bieber sale sul palco per un'esibizione a sorpresa

Sabato Justin Bieber ha fatto un’apparizione a sorpresa al Fanatics Fest, unendosi a Tom Brady e Novak Djokovic nei Fanatics Games durante l’ultimo giorno dell’evento. Il Fanatics Fest è una competizione di quattro giorni che si svolge a New York City e che riunisce 50 atleti professionisti e celebrità insieme a 50 appassionati di sport amatoriali. Bieber è entrato con un’introduzione in stile WWE impostata sul suo successo numero 1 “YUKON” ed è rapidamente passato in cima alla classifica dei Fanatics Games. Brady al secondo posto, con il concorrente dei fan JJ Mitchell al terzo.