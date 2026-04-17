Vasco Rossi e la maxi festa per i 50 anni di carriera: “Voglio 500mila persone”

“Per il 50º anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa, per molte più persone… oltre 500.000…e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”. Lo scrive Vasco Rossi su Instagram in un post sul Modena Park del 2017.

Le parole del rocker di Zocca

“Il leggendario record mondiale di Modena Park. È stato un evento unico e irripetibile – scrive Vasco – Coi tempi che correvano… La paura per i grossi raduni… gli attentati…Una settimana prima la strage di piazza a Torino. Pensare di radunare oltre 230.000 persone in un unico posto era una follia .. una sfida… sconsigliabile… Molto rischiosa…. e se qualcosa andava storto? Se qualcuno si fosse fatto male? Bastava un cretino con po’ di gas urticante e sarebbe stato un disastro. È andato tutto bene. Il mio popolo ha dimostrato una maturità straordinaria. Generazioni di sconvolti, sì, ma con la testa sulle spalle”. Il rocker emiliano ricorda quindi le “imponenti misure di sicurezza, complicatissime faticosissime… Che definire straordinarie è un eufemismo. Il mio popolo si è sottoposto a tutto questo calvario pur di esserci. Essere presenti nel leggendario record mondiale di Modena Park. Non mi chiedete di rifarlo… Per il 50º anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa…per molte più persone…oltre 500.000.. e che duri più di una notte“.