Achille Lauro, esce oggi il nuovo album ‘Comuni Immortali’: ecco tutte le date del tour

Achille Lauro esce oggi 17 aprile con il nuovo album: a un anno da “Comuni Mortali”, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova edizione speciale “Comuni Immortali”.

Il progetto dopo un anno da record

Il progetto arriva dopo un anno da record che ha visto l’artista superare i 500.000 biglietti venduti tra il tour nei palazzetti (tutto esaurito) e i live attesi negli stadi del 2026 e 2027, e riprende uno dei capitoli più significativi della sua carriera, ampliandone il racconto e proiettandolo oltre il tempo.

Se il precedente disco si configurava come un lavoro di dediche intime – alla famiglia, agli affetti, alla propria città e all’amore – “Comuni Immortali” ne raccoglie l’eredità, ampliandone lo sguardo e portando il racconto personale verso una dimensione più collettiva. All’interno di questo nuovo capitolo, il progetto si arricchisce di tre brani inediti, insieme all’inclusione di “Senza una stupida storia” e dell’ultimo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, contribuendo ad ampliare e ridefinire l’universo narrativo e sonoro dell’album.

‘Comuni Immortali’

Focus-track del disco è “Comuni Immortali”, una dedica all’amore impossibile: un sentimento assoluto e irrisolto, per cui si sarebbe disposti a tutto pur di riviverlo. Un amore dal respiro epico, che richiama l’immaginario dei poemi omerici, in cui un comune mortale arriva a sfidare gli dei pur di riaverlo.

“La città degli angeli”, scritta tra Los Angeles e l’Italia, si sviluppa come una riflessione collettiva: una dedica a una generazione inquieta che fatica a trovare una quiete stabile ma continua a vivere e a sognare, anche solo per frammenti di felicità.

“La via dei guai” assume invece una dimensione più universale, trasformandosi in un racconto corale dedicato a chi attraversa la vita nelle sue contraddizioni quotidiane: a chi ama, a chi si perde, a chi deve ricominciare.

Più che una riedizione, il disco è un’estensione del racconto: le storie non si esauriscono quando smettono di essere raccontate ma continuano nelle persone, nelle canzoni e nel tempo.

L’artista: “Quest’anno ho composto molto, alcune canzoni le sento in modo particolare”

“Quest’anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all’estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni, alcune delle quali sento in modo particolare.” – racconta Achille Lauro – “Per celebrare questo anno stupendo abbiamo pensato a una nuova edizione speciale del disco che ha segnato un nuovo percorso della mia carriera. Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L’energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre. “Comuni Immortali” è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo.”

A completare il progetto, ancora una volta, è l’immaginario visivo firmato da Luigi & Iango che restituisce una dimensione sospesa tra moda, identità e racconto artistico, contribuendo a definire l’estetica di questo nuovo capitolo.

La traiettoria dei live

Parallelamente, anche il live segue questa traiettoria. Dopo il suo primo tour nei palazzetti tutto esaurito, Achille Lauro chiude un capitolo e ne apre uno nuovo, più ambizioso e definitivo: quello degli stadi, dove questo racconto trova la sua dimensione più ampia.

Le tre date dello show “Comuni Immortali” previste a giugno 2026 – il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (sold-out) – rappresentano il primo passaggio concreto di questo nuovo immaginario live. A queste seguirà nel 2027 il primo vero tour negli stadi “Per sempre noi”, annunciato passo dopo passo durante il tour nei palazzetti in partenza il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine, e in arrivo il 6 giugno 2027 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova, il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma e il 10 luglio 2027 allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

I biglietti per il tour negli stadi 2027 e la data del 7 giugno 2026 al Romeo Neri di Rimini sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour nei palazzetti e gli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.

La tracklist di ‘Comuni Immortali’

Comuni Immortali In viaggio verso il paradiso La città degli angeli La Via dei guai Perdutamente AMOR Dannata San Francisco Cristina Senza una stupida storia Fiori di Papavero Amore Disperato Incoscienti Giovani Walk Of Fame Dirty Love Nati Da Una Costola Happy Birthday Mr. Kennedy Barabba III

Il tour di Achille Lauro 2026-2027: tutte le date

07 GIUGNO 2026 RIMINI – STADIO ROMEO NERI

10 GIUGNO 2026 ROMA – STADIO OLIMPICO – SOLD-OUT

15 GIUGNO 2026 MILANO – STADIO SAN SIRO – SOLD-OUT

ACHILLE LAURO – PER SEMPRE NOI 2027