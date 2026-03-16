Tim Battiti Live, arriva l’edizione primaverile: ecco il cast completo

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva ‘Tim Battiti Live Spring’, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: