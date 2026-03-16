Tim Battiti Live, arriva l’edizione primaverile: ecco il cast completo

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva ‘Tim Battiti Live Spring’, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.
Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco:
- 13Pietro
- Aka 7even
- Alfa
- Annalisa
- Baby K
- Bianca Atzei
- Bresh
- Cioffi
- Clara
- Dargen D’Amico
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Fabio Rovazzi
- Fedez
- Francesco Renga
- Fred De Palma
- Gemelli Diversi
- Geolier
- J-Ax
- Lda
- Levante
- Luchè
- Malika
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Meek
- Michele Bravi
- Mr. Rain
- Nayt
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Petit
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Serena Brancale
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tropico
- Welo