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lunedì 16 marzo 2026

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Tim Battiti Live, arriva l’edizione primaverile: ecco il cast completo

Tim Battiti Live, arriva l’edizione primaverile: ecco il cast completo
Michelle Hunziker, che presenterà la serata (Foto AP/Luca Bruno)
LaPresse
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Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva ‘Tim Battiti Live Spring’, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco:

  • 13Pietro
  • Aka 7even
  • Alfa
  • Annalisa
  • Baby K
  • Bianca Atzei
  • Bresh
  • Cioffi
  • Clara
  • Dargen D’Amico
  • Ditonellapiaga
  • Eddie Brock
  • Elettra Lamborghini
  • Emma
  • Enrico Nigiotti
  • Ermal Meta
  • Fabio Rovazzi
  • Fedez
  • Francesco Renga
  • Fred De Palma
  • Gemelli Diversi
  • Geolier
  • J-Ax
  • Lda
  • Levante
  • Luchè
  • Malika
  • Mara Sattei
  • Marco Masini
  • Meek
  • Michele Bravi
  • Mr. Rain
  • Nayt
  • Nicolò Filippucci
  • Noemi
  • Petit
  • Raf
  • Rkomi
  • Rocco Hunt
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Sarah Toscano
  • Serena Brancale
  • The Kolors
  • Tommaso Paradiso
  • Tropico
  • Welo
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