Gianna Nannini celebra 50 anni di musica con ‘GiannaGold’: show speciale a Berlino



A distanza di 50 anni dalla prima pubblicazione dell’album ‘Gianna Nannini’, l’artista annuncia ‘GiannaGold’: un progetto di due anni per celebrare il traguardo, a partire da un primo evento: l’unico live del 2026. Il 19 settembre Gianna Nannini, dopo un unico concerto del 1988, tornerà sullo storico palco dell’arena rock Waldbuhne di Berlino: sarà uno speciale rock show sinfonico che segna l’inizio della collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti. Un ritorno che arriva dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25 tra Italia, Germania e Svizzera, un viaggio per ripercorrere la carriera dell’artista, ma anche un ponte verso un nuovo progetto con nuova musica che segna il ritorno in Universal e che l’accompagnerà per i prossimi anni.

Quando e dove comprare i biglietti

I biglietti per il rock event del 19 settembre a Berlino saranno disponibili per una speciale presale riservata al fanclub mercoledì 11 Febbraio 2026 alle ore 10:00, per una esclusiva presale Eventim venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 10:00, e disponibili per la vendita generale da lunedì 16 Febbraio 2026 alle ore 10:00 su TicketOne.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket,com e nei punti vendita autorizzati, su www.vivoconcerti.com e altre prevendite online. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.