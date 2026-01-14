Il pianoforte di Paul Robino torna protagonista con ‘I sensi del mare’

Da Venerdì 23 Gennaio sarà disponibile in fisico nei formati Cd e Vinile, ‘I sensi del mare’ il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino che nasce dalla collaborazione con il maestro Vince Tempera. Il disco in uscita per Warner Music.

Un omaggio al mare e alla sua tutela

“L’album – dichiara Robino – vuole essere un omaggio al mare e alle sue mille sfaccettature ricordandoci al tempo stesso quando sia di fondamentale importanza tutelarlo per salvaguardare i nostri ecosistemi. Sono nato davanti al mare e per me rappresenta un elemento fondamentale da rispettare e tutelate, un amico prezioso e fonte d”ispirazione continua. Il mare cambia colore come se respirasse con il tempo. La luce tra Marsala e Trapani, la mia terra di origine, è speciale e il mare oltre a essere paesaggio è memoria, lavoro, confine e promessa. Ascoltando il mare siamo in grado di emozionarci, respirare, aprire cuore e mente, guardando l’orizzonte tutto diventa improvvisamente più nitido e chiaro”.

Il lavoro arrangiato dal maestro Vince Tempera

“Quando Paul Robino mi ha fatto sentire i brani musicali ispirati al mare – dichiara Tempera – e mi ha fatto notare che con le nostre modernità lo stiamo distruggendo, mi sono appassionato all’idea di terminare il lavoro da lui iniziato. Così ho arrangiato e finito i suoi brani ispirandomi anch’io al mare avvalendomi di strumenti fisici veri e non riprodotti. Il lavoro di registrazione e la produzione sono durate più di 1 anno. Un sentito grazie a Warner Music Italy che ha abbracciato l’idea e che ci ha supportato sin dall’inizio. Non salveremo il mare con un disco, ma possiamo ascoltarlo. La musica diventa il nostro strumento per raccontarne le fragilità e richiamare l’attenzione sui suoi problemi quotidiani di cui non bisogna mai dimenticarsi”. Dopo il successo a New York, Monaco di Baviera, Eindhoven, Parigi, Madrid con delle speciali anteprime di questo nuovo concerto per pianoforte Paul Robino porterà presto in tour ‘I sensi del mare’.

Presto le date dei nuovi concerti

Le date dei nuovi concerti attesi a partire dalla primavera 2026 saranno presto annunciati. ‘I sensi del mare’ sarà presentato con uno speciale incontro aperto al pubblico presso la Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano Venerdì 23 Gennaio alle 18. Per l’occasione in un dialogo con la speciale conduzione di Max Cervelli di Radio 2, ci sarà anche il maestro Vince Tempera. Paul Robino suonerà dal vivo anche alcuni dei brani del nuovo lavoro.