A Milano Music Week ‘Noia’ in città, special guest Amadeus

‘Noia’ è arrivata in città. Il 21 novembre, Amadeus, Paoletta di Radio Italia, il Maestro Riccardo Zangirolami, Flatpearl, Carlo Cortese, Marianna Baroli e Jeanie Y. Chang, partecipano con ‘Noia’ alla 9a edizione della Milano Music Week. Presso l’auditorium di Mint S.p.A (Ripa di Porta Ticinese, 113) si terranno i quattro talk esclusivi organizzati da ‘Noia’ nel corso della giornata. L’ingresso sarà gratuito al pubblico previa registrazione su Eventbrite. Si comincia alle ore 11, con ‘L’altra faccia del K-POP’, talk che esplora il lato nascosto dell’industria musicale sudcoreana, andando oltre la sua immagine patinata e globale. L’incontro affronta temi come la pressione psicologica sugli idol, le dinamiche dei fan system, il ruolo dei social media e l’impatto della competizione sull’equilibrio mentale degli artisti con Marianna Baroli (Panorama) e Jeannie Y. Chang (psicologa specializzata in salute mentale nel K-pop), moderato da Maria Chiara Minotti (Italian K-pop Expert). La musica classica contemporanea sarà al centro del panel delle ore 14, talk che esplora l’evoluzione della musica classica nel panorama contemporaneo, analizzando come linguaggi tradizionali e nuove estetiche possano dialogare con le tendenze musicali attuali. Vengono approfonditi i processi creativi, le opportunità per i giovani musicisti e il ruolo della direzione d’orchestra nel rinnovare la fruizione della musica colta, mantenendo un equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione con il Maestro Riccardo Zangirolami (il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo) e Flatpearl (produttore multiplatino che ha collaborato con numerosi artisti della scena trap italiana, tra cui Tony Boy, Kid Yugi, Artie 5ive) moderato da Roberto Silvio Griffa (Griffa Pianoforti Milano).

Seguirà ‘Giovani Manager’ alle ore 16, approfondimento sul ruolo dei giovani manager nell’industria musicale contemporanea, figure sempre più centrali nella crescita e nella strategia degli artisti emergenti. Il talk indaga come le nuove generazioni di professionisti si muovono tra creatività e impresa, costruendo percorsi personalizzati e sostenibili in un mercato in rapida trasformazione. Si discuterà di come la gestione artistica si intrecci oggi con il digitale, i social media, la produzione indipendente e le dinamiche dei live, delineando le competenze e le visioni che 17/11/2025 caratterizzano il manager moderno come punto di raccordo tra artista, pubblico e industria, con Carlo Angelo Cortese (Artist manager di Low-Red), moderato da Riccardo Danelli (content creator e voce attiva nel mondo della musica). In chiusura, ‘Le radio nel digitale’, alle 17.30, un confronto sul ruolo e sull’evoluzione delle radio nell’era digitale. Il talk approfondisce come il mezzo radiofonico si sia trasformato nel tempo, mantenendo la propria identità ma aprendosi a nuovi linguaggi, tecnologie e modalità di ascolto. Un confronto tra esperienze e visioni diverse per immaginare la radio del futuro, con Paoletta (Radio Italia) ed alcuni giovani speaker di Radioimmaginaria (la prima radio in Europa creata e gestita dagli adolescenti) e, come special guest, Amadeus.

‘Noia’ è un’associazione formata da un gruppo di giovani professionisti provenienti da tutta Italia, attivi nell’organizzazione di eventi musicali e culturali.

Il nostro obiettivo è costruire progetti che uniscono musica, arte, generazioni e inclusione, offrendo un contributo concreto allo sviluppo del panorama creativo italiano. Con questa prima partecipazione alla Milano Music Week, Noia si propone come un nuovo punto di incontro tra professionisti affermati e nuove generazioni del settore, creando spazi di confronto e fromazione capaci di valorizzare la cultura musicale italiana in un contesto internazionale e multidisciplinare.