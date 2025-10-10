Home > Spettacoli > Musica > Addio a John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues: aveva 82 anni

Addio a John Lodge, cantante e bassista della rock band britannica The Moody Blues. Aveva 82 anni.”E’ con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa improvvisa e inaspettata di John Lodge”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia del musicista. “Se n’è andato serenamente circondato dai suoi cari e dal sound degli Everly Brothers e Buddy Holly“, si legge ancora.

John Lodge, right, and Justin Hayward of The Moody Blues performs on Thursday, Dec.23, 2012, in Phoenix, Arizona. (Rick Scuteri/AP Images)

Chi è John Lodge: vita e carriera

Nato a Birmingham, Lodge si unì alla band nel 1966, due anni dopo la sua formazione, insieme al collega cantante Justin Hayward, in seguito all’abbandono di Denny Laine e Clint Warwick. Rimase con la band fino al 2018, anno in cui la band smise di esibirsi dal vivo. Lodge ha partecipato ad alcuni dei lavori più noti della band, tra cui l’album psichedelico del 1967 ‘Days Of Future Passed‘, ampiamente considerato uno dei primi concept album del rock, e il suo seguito, uscito un anno dopo, ‘In Search Of The Lost Chord’. Lodge partecipò anche all’album del 1977 ‘Octave’, che vide i Moody Blues abbracciare un sound più pop. Continuò a registrare con il gruppo fino al loro ultimo album in studio del 2003, ‘December’, una raccolta di canzoni natalizie. Il gruppo continuò a esibirsi dal vivo fino al 2018, anno in cui la band fu inserita nella Rock And Roll Hall Of Fame.