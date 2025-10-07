Frah Quintale, ‘Amor Proprio’ per lasciarsi trasportare nel tour

“Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità, per guarire una ferita dell’anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri. Alcuni per esempio studiano facoltà che in verità non gli piacciono, altri ancora invece saltano da una relazione all’altra pur di non rimanere soli, per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così”. E lui – Frah Quintale – ha invece deciso di uscire il 10 ottobre con il nuovo disco ‘Amor Proprio’.

“Senza essere ipocrita – confessa Frah Quintale – mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie ma poi è successo qualcosa. Stare da solo mi ha insegnato a stare in silenzio, stare in silenzio mi ha insegnato ad ascoltarmi, ascoltarmi mi ha fatto capire meglio cosa voglio. Per quanto mi riguarda, l’amor proprio è fare qualcosa per sé stessi indipendentemente da quello che il mondo si aspetta da noi, è un processo al quale serve tempo per instaurarsi, crescere e indirizzarci verso le persone che saremo. Una volta imparato a lasciarci trasportare, potremo andare esattamente dove vogliamo e le cose succederanno da sole, quasi per caso. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per aggiustarci”.

Nuovo progetto discografico anticipa ‘Palazzetti 26’

La cover di ‘Amor Proprio’ è uno scatto di Sha Ribeiro, che ritrae alle spalle di Frah Quintale una tela da lui dipinta: “L’idea della cassetta degli attrezzi – spiega l’artista – è nata e si è sviluppata quasi per caso in parallelo al disco. Durante la lavorazione dell’album stavo dipingendo questa tela di grandi dimensioni. Inizialmente il quadro non aveva uno scopo preciso ma più il disco si componeva, più trovavo similitudini tra il soggetto in questione e alcuni concetti dei brani che stavo scrivendo. La cassetta degli attrezzi è un oggetto freddo, con un importante peso specifico, spesso disordinato e pieno di oggetti di ogni tipo, ma se impari a riconoscerli e a utilizzarli nel momento giusto, avrai tutti i tools per mettere a posto un sacco di cose”.

Questo nuovo progetto discografico anticipa ‘Palazzetti 26’, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane e che riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi. Un nuovo passo per il suo percorso artistico. Prodotta da Live Nation, la tournée avrà inizio il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Frah Quintale vanta finora 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro.



