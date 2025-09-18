Unesco, da Al Bano a Mogol: tutti in coro per la Cucina Italiana patrimonio umanità

Il 10 dicembre a Nuova Delhi in India verrà presa la decisione dell’Unesco sulla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. In caso di approvazione diventerebbe la prima al mondo a ricevere un riconoscimento così ambito. La candidatura dell’Italia è stata presentata il 23 marzo 2023 ed è accompagnata da un canzone. Mogol ha scritto il testo di ‘Vai Italia’, con la musica di Oscar Prudente e ha scelto Al Bano come interprete assieme ai bambini di Caivano e dell’Antoniano. “Porto il nome dell’Italia nel mondo con orgoglio e piacere: più viaggio e più mi rendo conto che questo Paese merita molto di più di quello che già ha”, ha detto Al Bano. “La canzone per qualche anno è rimasta nel cassetto, ma in occasione di questo evento è uscita ed è piaciuta a tanti. Mi auguro che contribuisca a incrementare l’affetto per l’Italia”, ha spiegato Mogol.