Iron Maiden a San Siro, annunciato lo storico live il 17 giugno 2026

Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For your Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti la band inglese sarò protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro a Milano che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata al Meazza, diventerà la Scala del Metal.

La band, reduce dal successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a ‘Fear Of The Dark’ del 1992. In questa lunga carriera, gli Iron Maiden hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.

Come comprare i biglietti

I biglietti saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre con le seguenti modalità:

FAN CLUB PRESALE Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre

METALITALIA PRESALE collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito)

GENERAL SALE dalle ore 10:00 del 27 settembre su Vivaticket e MC2Live.com

Steve Harris: “E’ il nostro tour migliore di sempre”

Il bassista e fondatore degli Iron Maiden Steve Harris afferma: “Siamo tutti entusiasti di questo Run For your Lives Tour. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno. Naturalmente Simon Dawson si unirà a noi ancora una volta dietro la batteria e sia lui che tutta la band desiderano ringraziare i nostri fan per la fantastica accoglienza che gli avete riservato nella prima leg”.

Le date europee del tour degli Iron Maiden

Queste le prime date annunciate: