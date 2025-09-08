Rick Davies morto a 81 anni, era il frontman e co-fondatore dei Supertramp

Rick Davies, co-fondatore, cantante e compositore della band britannica Supertramp, è morto all’età di 81 anni.

Il musicista è morto la scorsa settimana nella sua casa di Long Island “dopo una lunga malattia”, ha dichiarato la band in un comunicato diffuso domenica. A Davies, autore e cantautore di successi come ‘Goodbye Stranger’ e ‘Bloody Well Right’, nel 2015 era stato diagnosticato un mieloma multiplo, un tumore concentrato nel midollo osseo che colpisce i globuli bianchi. La diagnosi e la necessità di “cure aggressive” hanno costretto la band a cancellare un tour di reunion in Europa previsto più avanti nello stesso anno.

Chi sono i Supertramp, fondati da Rick Davies

I Supertramp sono stati un gruppo rock britannico, fondato dallo stesso Davies con Roger Hodgson nel 1970. Si sono sciolti ufficialmente proprio nel 2015 a causa della malattia di Davis, mentre Hodgson aveva già lasciato la band nel 1983. Davies e Hodgson avevano due concezioni diverse riguardo alla musica: il primo, cresciuto in una famiglia operaia, prediligeva il blues e il jazz, mentre il secondo, che aveva studiato nella prestigiosa Stowe School nel Buckinghamshire, era affascinato dalla psichedelia e dal pop. Tuttavia, la loro collaborazione artistica fu molto prolifica, e i due si occuparono principalmente di comporre le musiche. Inserendosi inizialmente nel filone “progressive” con influenze di altre band dell’epoca come i Genesis, i Procol Harum e i Traffic, la musica prodotta dal duo Hodgson-Davies, parallelamente al crescente successo, ha assunto sempre più massicce venature pop. La successiva produzione firmata Rick Davies ha virato verso il blues e poi la disco music degli anni Settanta. Il grande successo per la band arrivò in particolare dal 1973 fino alla fine degli anni ’80.