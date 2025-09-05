Annalisa e Marco Mengoni, fuori la canzone ‘Piazza San Marco’

Marco Mengoni e Annalisa cantano ‘Piazza San Marco’. Le due icone del pop italiano hanno deciso di unire le proprie voci per dare vita a una coppia inedita. La canzone è uscita oggi, venerdì 5 settembre, su tutte le piattaforme musicali, e fa parte del nuovo album della cantautrice di Savona ‘Ma io sono fuoco’, fuori questo autunno. Il videoclip della ballad è stato girato, in bianco e nero, nella famosa piazza di Venezia, deserta e occupata solo dai due artisti.

Il brano dà seguito al nuovo percorso discografico iniziato a maggio con ‘Maschio‘, singolo rimasto per 16 settimane nella Top 10 della classifica Fimi e che è valso anche un Disco d’Oro (il 14° della sua carriera).

La carriera e i numeri di Annalisa

Annalisa può vantare 14 Dischi d’Oro, 54 Dischi di Platino e ben 37 certificazioni Fimi. ‘E poi siamo finiti nel vortice’ (2023) è il suo album rimasto più a lungo in classifica, per 89 settimane. La cantante ligure è ormai una delle voci più affermate nel panorama italiano con otto album pubblicati e un periodo di attività musicale di 24 anni.

Il successo è nato nel 2010 quando ha preso parte alla decima edizione del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, programma in cui è arrivata seconda classificata dietro Virginio Simonelli. In compenso era riuscita ad aggiudicarsi il premio della critica giornalistica del valore di 50.000 euro.