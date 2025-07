Vasco su record biglietti di Ultimo: “Largo ai giovani, ti voglio bene”

“Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò”. Lo scrive Vasco Rossi in un post su Instagram a corredo di due foto che li ritraggono insieme. Ultimo, infatti, ha registrato il sold out per il live a Tor Vergata a Roma del prossimo anno (250mila tagliandi venduti), conquistando il record italiano che deteneva proprio il Balsco (oltre 225mila presenze paganti, ‘Modena Park’, 2017). “Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anch’io Vasco”, è stato il commento di Ultimo.

A soli 29 anni Ultimo vanta 42 show negli stadi, per un totale di di oltre 1.750 mila biglietti venduti in carriera di oltre 1.750 mila senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Il Komandante in tour anche nel 2026 ed è quasi sold out

Il Komandante, dal canto suo, l’11 luglio nelle prime due ore di vendita generale ha fatto registrare oltre 350mila biglietti già venduti. Con un anno di anticipo Vasco Live tour 2026, è praticamente sold out. “Sono dati folgoranti. – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. Vasco Lice in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”.