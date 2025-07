Home > Spettacoli > Musica > Vasco Rossi, in poche ore sold out i biglietti dei concerti del 2026

Il Komandante si esibirà in cinque città per 10 concerti

A pochi giorni dalla chiusura del suo trionfale tour negli stadi, nel giorno dell’uscita del remix di ‘Va bene, Va bene così’, nelle prime due ore di vendita generale, Vasco Rossi fa registrare oltre 350mila biglietti già venduti. Con un anno di anticipo Vasco Live tour 2026, è praticamente sold out. “Sono dati folgoranti. – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. Vasco Lice in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”.

10 concerti in 5 città

La leg 2026 del tour prevede 10 nuovi concerti in 5 città:

5 e 6 Giugno – Ferrara – Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 Giugno – Olbia – Arena

18 e 19 Giugno – Bari – Stadio San Nicola

23 e 24 Giugno – Ancona – Stadio Del Conero

28 e 29 Giugno – Udine – Bluenergy Stadium