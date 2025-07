Il duo ha aperto al Principality stadium di Cardiff il tour di 19 date che li porterà in giro per il mondo

Dopo una pausa durata 16 anni il Principality stadium di Cardiff, gremito da 75 mila fan in delirio, ha accolto la reunion degli Oasis per la prima tappa del tour ‘Live ’25‘. Il concerto ha riportato sullo stesso palco i fratelli Noel e Liam Gallagher, aprendo un tour di 19 date che dopo le due serate nella capitale gallese porterà il duo simbolo del britpop anni 90 e 2000 in Nord e Sud America, Asia e Australia prima della tappa conclusiva a San Paolo, in Brasile, il 23 novembre. “È bello essere tornati” ha detto Liam, vestito con il suo iconico parka, aprendo con ‘Hello’ un concerto che molti credevano impossibile. In scaletta tutti i grandi successi della band di Manchester, che ha anche ricordato l’ex calciatore del Liverpool Diogo Jota, tragicamente scomparso questa settimana in un incidente stradale.NO RE-SALE. NO ARCHIVE.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata