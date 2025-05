Gipsy Kings, Earth, Wind & Fire, Boney M, Nomadi, Rettore, Zero Assoluto tra i big del concerto

La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende l’Inalpi Arena di Torino. Dopo l’annuncio di Antonella Clerici, alla conduzione di ‘Jukebox – La notte delle hit’, prende forma il cast e si aggiunge il talento e l’energia di Clementino alle due serate evento che si terranno il prossimo settembre.

Il rapper, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che ‘Jukebox – La notte delle hit’ vuole celebrare. Lo spettacolo vedrà la partecipazione degli interpreti originali delle canzoni che negli anni ci hanno fatto sognare e ballare negli ultimi decenni.

Jukebox – La notte delle hit: date, ospiti e biglietti

La storia della musica italiana e internazionale dal vivo, il 12 e 13 settembre 2025, con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. La grande festa di ‘Jukebox – La notte delle hit’ è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia, nell’evento musicale più atteso dell’anno! Ai primi sei nomi già annunciati nelle precedenti settimane, si aggiungono altre vere icone della musica nazionale e internazionale che calcheranno il palco, facendo prendere così forma alle due serate.

Ecco il cast aggiornato ad oggi: Earth, Wind & Fire Experience By Al McKay, special guest Greg Moore, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Nomadi, Rettore, Gemelli Diversi, Boney M. – Maizie Williams, Le Vibrazioni, Jenny From Ace Of Base, Alexia, Cutting Crew, Zero Assoluto.I biglietti del concerto sono disponibili in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Jukebox – La notte delle hit è prodotto da A1 Pictures.

