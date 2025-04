Il cantante sarà uno dei protagonisti al Concertone del Primo Maggio

Ci sono canzoni che arrivano leggere, come una sera d’estate in cui tutto sembra possibile. Ma poi restano, si attaccano addosso. ‘Ferma gli orologi’ (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Ermal Meta dal 25 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali, è esattamente questo: un inno al momento che fugge, all’istante perfetto che vorremmo tenere con noi per sempre.

In attesa di vederlo sul palco del Primo Maggio, confermato per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Concertone di Roma, Ermal pubblica un pezzo in cui la melodia è solare, pulsante, ballabile, ma sotto il ritmo c’è quella scrittura inconfondibile, che sa raccontare l’amore come stupore quotidiano, come gioco e vertigine insieme. Il ritornello è un piccolo mantra – ‘Io volevo solo ballare con te / Tu volevi solo ballare con me’ – che sembra parlare di poco, ma in realtà dice tutto. Perché dentro il ballo c’è il desiderio, la connessione, la sospensione del tempo. E infatti, a più riprese, c’è l’invito a ‘fermare gli orologi’, a congelare l’attimo prima che finisca. ‘Ferma gli orologi’ è pop ed eleganza. È una canzone estiva e con un’anima, che si lascia ascoltare con il finestrino abbassato e la mente leggera, perché a volte, per sentirsi vivi, basta qualcuno che stupisca ‘da zero a dieci’.

