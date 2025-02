Un violino costruito nel 1714 dal leggendario liutaio Antonio Stradivari è stato venduto a New York per 11,3 milioni di dollari, al di sotto delle stime che lo avrebbero reso lo strumento più costoso mai venduto. La casa d’aste Sotheby’s, infatti, aveva stimato che il violino “Joachim-Ma Stradivari” avrebbe potuto essere venduto per una cifra compresa tra i 12 e i 18 milioni di dollari. Secondo la casa d’aste, il “Joachim-Ma Stradivari” è considerato uno dei migliori lavori di Stradivari, costruito durante il suo “periodo d’oro”, all’apice della sua maestria artigianale e acustica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata