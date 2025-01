Prodotto da Dardust, il brano 'Febbre' parla di emozioni e sentimenti contrastanti

Dalla giovane rapper ribelle della serie cult ‘Mare fuori’, Crazy J, al palco di Sanremo 2025 fino ad un’estate di successi con le prime esperienze live. Il tempo sembra essere volato per Clara che torna sul palco dell’Ariston per Sanremo 2025 con il brano ‘Febbre’, dopo un 2024 che l’ha rivelata come una delle nuove voci del pop italiano più apprezzate. “Torno a Sanremo con tutt’altra emozione, il palco sarà diversissimo. Ci arrivo dopo un anno in cui sono cresciuta come donna, con una consapevolezza artistica maggiore”, ha dichiarato la giovane artista varesina incontrando la stampa a Milano.

“Non vado a Sanremo perché sta per uscire un album, per il prossimo mi prenderò del tempo per lavorarci. Ma ho lavorato con autori e produttori con cui mi sono trovata molto bene – ha raccontato – creando una grandissima connessione. Durante le prove sono salita sul palco con grinta ed energia”. “Sanremo è una grande vetrina“, ha dichiarato ancora Clara che torna all’Ariston con una grande voglia “di mettermi in gioco” e uscire “dalla mia comfort zone”.

Prodotto da Dardust, il brano ‘Febbre’ parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. ‘Febbre’ racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende. “Era un brano in lavorazione già prima dello scorso Sanremo, quindi l’abbiamo ripresa per tornarci con una maggiore consapevolezza. E’ una canzone che mi rappresenta al 100%”, ha detto ancora Clara. “Ci tengo tanto, sicuramente quest’anno ho vissuto tantissime esperienze positive. Sono più equilibrata come persona grazie al realizzarsi del mio sogno – ha raccontato Clara – anche se ci sono situazioni in cui mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Talvolta sono una eterna indecisa con me stessa, ma ora mi conosco meglio, perchè il nemico a volte siamo noi stessi”, ha proseguito.

Dopo il debutto al Festival nel 2024 con ‘Diamanti Grezzi’, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con ‘Boulevard’, Clara salirà di nuovo sul palco con una canzone che rappresenta il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale. “Io spero che anche questo brano arrivi, che i fan possano rispecchiarsi e ballare con questo brano quando sono malinconici. Per il resto sono pronta a salire sul ring”, ha ribadito dimostrando una grinta da sportiva.Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Clara si esibirà sulle note della hit internazionale ‘The sound of silence’, dei mitici Simon & Garfunkel, accompagnata dal trio italiano più famoso al mondo, Il Volo. “In estate ho cantato a Verona con loro e ho avuto modo di conoscere tre ragazzi straordinari che mi hanno dato tanti consigli. Così a dicembre li ho chiamati per chiedergli se volevano salire sul palco con me – ha raccontato Clara – l’idea di ‘The sound of silence’ perché è una canzone forse ancora più attuale dell’epoca”.

“Sarà un momento bellissimo, la settimana prossima proveremo a Sanremo insieme. Con le nostre voci abbiamo dovuto riarrangiarlo in modo diversa, ma i picchi di voce ci saranno”, ha rivelato. Durante la settimana del Festival di Sanremo, sarà allestito uno spazio d’incontro per Clara e i suoi fan, la ‘Farmacia dell’amore’, un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore per se stessi. Ogni giorno, infatti, sarà adibito uno sportello d’ascolto aperto a chiunque voglia parlare con un terapeuta delle proprie emozioni e della propria salute mentale, tema molto importante per l’artista. Inoltre, verranno affrontate delle tematiche legate all’educazione sessuale e affettiva, così come alla libertà e alle relazioni. “E un posto aperto a tutti, una cosa a cui tengo molto, un tema che ritendo importante per noi giovani”, ha concluso Clara.

