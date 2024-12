Vincitore di un Grammy Trustee Award nel 2015 era conosciuto come un 'produttore di musicisti'

Il produttore discografico Richard Perry è morto all’età di 82 anni. Con un talento sia per i classici che per i suoni contemporanei, i suoi numerosi successi includono ‘You’re So Vain’ di Carly Simon, la serie ‘Great American Songbook’ di Rod Stewart, un album di Ringo Starr con tutti e quattro i Beatles (negli anni ’70 aiutò a facilitare una quasi reunion dei Beatles), oltre a collaborazioni con artisti come Barbra Streisand.

Perry era conosciuto come un ‘produttore di musicisti‘, trattando gli artisti come colleghi piuttosto che come ‘veicoli’ per i propri gusti. È stati tra i pochi produttori a essere arrivato con le sue ‘hits’ al primo posto nelle classifiche pop, R&B, dance e country. Perry, vincitore di un Grammy Trustee Award nel 2015, è morto in un ospedale di Los Angeles dopo aver subito un arresto cardiaco. Lo ha reso noto l’amica Daphna Kastner.

