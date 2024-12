Lorenzo svela su Instagram copertina e titolo del nuovo lavoro

Lorenzo Jovanotti svela il titolo e la copertina del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025. Il nuovo lavoro si intitola ‘Il corpo umano’ e arriva dopo il primo singolo ‘Montecristo’. E già disponibile in preorder per Soleluna/Island/Universal Music Publishing/Drd Srl. “Quindici canzoni nuove. É il mio album per voi, il nonmiricordoqualesimo ed è nuovo nuovo appena nato. Manca poco. Non vedo l’ora gente! nel frattempo…Buone Feste!”, scrive in un post su Instagram il cantautore di Cortona, mostrando la copertina del disco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata